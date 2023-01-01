В Пермском крае прокуратура помогла предпринимателям снизить штрафы на 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

В 2022 году в Пермском крае благодаря вмешательству прокуроров были снижены административные штрафы для бизнеса более чем на 1 млн рублей. Об этом было заявлено на заседание коллегии, посвященном вопросам состояния законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

Также прокуратура помогла подрядчикам вернуть возникшие перед ними долги за выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам на сумму 432,5 млн. руб..

За допущенные нарушения по отношению к предпринимателям к дисциплинарной ответственности привлечено 80 должностных лиц, к административной — 25.

По итогам заседания коллегией принято решение о проведении комплекса конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности прокурорского надзора в сфере защите прав субъектов предпринимательской деятельности.





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