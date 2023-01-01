Андрей Стрельцов Спортивные пары Прикамья завоевали все награды на Первенстве России по фигурному катанию Также они получили путевки в состав юниорской сборной страны Поделиться Твитнуть

В Перми завершилось Первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Участие в соревнованиях принимают лучшие спортсмены страны в возрасте от 12 до 16 лет. ​ На старт вышло около ста спортсменов. ​

​ Последними, в пятницу, разыграли комплекта медалей спортивные пары. Чемпионами России стали пермяки Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Серебряные награды так же у пермского дуэта Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова. «Бронза» у Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко (Пермский край, Татарстан).

​ Для юных спортсменов это был главный турнир сезона, по итогам которого будет формироваться юниорская сборная России.

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