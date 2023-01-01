Андрей Стрельцов «Кама» победила в Санкт-Петербурге Поделиться Твитнуть

После двух домашних побед над лидером турнира одинцовской «Искрой» пермская команда обыграла в Санкт-Петербурге местный «Автомобилист». Счёт по партиям 3:0.

Напомним, что после окончания первого этапа чемпионата страны по волейболу в Высшей лиге «А» «Кама» попала во вторую группу команд, борющихся за места с 7 по 12-ое. И пока подопечные Владимира Викулова не знают поражений. Завтра в городе на Неве команды проведут повторный поединок.

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