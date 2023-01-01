Андрей Стрельцов «Молот» выходит в стадию плей-офф Поделиться Твитнуть

В последнем туре регулярного чемпионата ВХЛ «молотобойцы» в Орске со счётом 2:0 обыграли местный «Южный Урал». Голы у пермяков забили Егор Манин и Даниил Сероух.

Эта победа обеспечила подопечным Сергея Бердникова место в турнирной таблице не ниже 14-го. Напомним, что в решающей стадии в борьбе за Кубок выступают 16 команд. Пока неизвестно, кто станет соперником пермского клуба на этой стадии чемпионата, так как на момент написания материала не все матчи сыграны. ​

Отметим, что в стадию плей-офф чемпионата ВХЛ «Молот» выходит второй год подряд. ​

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