С 20 февраля в Перми изменится расписание движения трёх автобусных маршрутов Изменения коснутся автобусов №40, 70 и 77 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с 20 февраля вносятся коррективы в расписание движения трёх автобусных маршрутов.

Так, в будни изменятся отправления маршрута №40 от остановки «Станция Пермь II». Автобусы будут отправляться на три минуты позже: в 07:34 и 07:44. Это сделано, чтобы жителям было удобнее осуществлять пересадки между поездами и автобусами.

Также изменения коснутся рейса автобусного маршрута №77, его отправление от остановки «Станция Лодочная» будет осуществляться на 4 минуты позже — в 22:23.

А на маршруте №70 по будним дням сократят интервалы движения в утренние часы.

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