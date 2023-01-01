Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 17 по 24 февраля Поделиться Твитнуть

17 февраля в 19:00 в Доме Мешкова пройдёт концерт «DOULCE MÉMOIRE: Музыка эпохи Возрождения» (6+). В исполнении Анны Малининой (вокал), Всеволода Гуляева (блокфлейта), Елены Синн (блокфлейта) и Алексея Мехоношина (гитара) прозвучит европейская музыка эпохи Возрождения: песни английского композитора Джона Доуленда и старинный французский шансон XVI века, а также паваны и гальярды, рондо и сальтарелло, басданс и турдион – танцы из сборников Пьера Аттеньяна (Париж), Тильмана Сузато (Антверпен), Пьера Фалеза (Лёвен) и Энтони Холборна (Лондон).

17 февраля в 19:00 и 18 февраля в 18:00 в Театре-Театре пройдёт предпоказ драматического спектакля «Гостиница «Центральная» (16+). Он рассказывает о знаковой для города «семиэтажке» через три временных пласта: 1940-е годы, 1960-е и современность. Разные поколения соединяет в одном пространстве оригинальный ход: зрители оказываются на съёмочной площадке, где создаётся фильм про гостиницу и её постояльцев, про Пермь и её жителей. Премьера состоится 2 марта.

18 февраля в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» в рамках проекта TheatreHD будет показан документальный фильм «Палладио. Власть архитектуры» (12+). О значении архитектора для мировой культуры рассуждают профессора Старого и Нового света и студенты, историки архитектуры и искусства. Фильм также можно посмотреть онлайн на сайте TheatreHD в разделе PLAY.

18 и 19 февраля в Пермском театре оперы и балета пройдёт концертный марафон «Приношение Рахманинову» (6+), приуроченный к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. 18 февраля в 19:00 концерт посвящён ещё и дню рождения хора Parma Voices, который вместе с оркестром театра исполнит «Алеко» и «Колокола». 19 февраля в 15:00 состоится концерт с участием Надежды Павловой, Бориса Рудака и Константина Сучкова, за фортепиано – Андрей Коробейников, в программе – романсы Рахманинова. 19 февраля в 19:00 с театральным оркестром выступит пианист Дмитрий Маслеев, лауреат XV Международного конкурса им. Чайковского. В программе: Концерт № 2 для фортепиано с оркестром и «Симфонические танцы», дирижёр – Мигран Агаджанян.

С 18 по 26 февраля в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдут масленичные гуляния. Первыми событиями «Масленицы в «Губернии» (0+) станут представления 18 февраля в 11:00 и 14:00 в Комнате сказок «Как Валенька и Варенька Масленицу прокатали» (0+, от 3 лет). 19 февраля в 10:00 масленичный поезд направится к Камскому морю – в село Насадка. Гостей программы «Масленица-путешественница» (0+) помимо основных событий ждёт катание на винтажных деревянных коньках и санках на катке. С 20 по 22 февраля в 11:00 в «Губернии» пройдёт развлекательная программа «Мал да удал!» (0+), а в 16:00 программа для школьников старших классов и взрослых – «Масленица в неоновом свете» (12+). 23 февраля в 19:00 всех любителей блинов и песен ждёт «Вечер у камина» (6+), а 24 февраля в 19:00 состоится интеллектуально-блинное шоу для ценителей и знатоков традиций «Вкусно о традициях» (6+). Подробная программа на сайте «Губернии».

19 февраля в 12:00 в Органном концертном зале Оркестр русских народных инструментов им. В.А. Салина и артист Театра-Театра Альберт Макаров приглашают на музыкальную сказку «Конёк-горбунок» (6+).

19 февраля в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» в рамках проекта TheatreHD будет показана оратория Генделя «Мессия» (12+) в редакции Вольфганга Амадея Моцарта. Режиссёр и художник – Роберт Уилсон.

20 февраля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» зрители увидят мистическую мелодраму Романа Михайлова «Снег, сестра и росомаха» (18+).

С 20 по 26 февраля в Перми пройдёт масленичный фестиваль «Вокруг да около» (0+). Главной фестивальной площадкой в этом году стало новое культурное пространство «Дом писателя» (ул. Сибирская, 30). Музыкальные концерты дополнят уютное общение и знакомством с творчеством современных пермских писателей. Гостей фестиваля ждут экскурсионные маршруты, проходящие вокруг, около и внутри тех городских локаций, в которых состоятся события масленичного фестиваля, джазовый вечер и многое другое. Подробная афиша в группе фестиваля ВКонтакте.

С 20 по 26 февраля в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдёт фольклорная программа «Масленичная неделя в «Хохловке» (6+). Гости музея узнают о народных традициях празднования Масленицы, станут участниками обрядов, масленичных забав и мастер-классов. Вместе с фольклорным коллективом музея разучат кричалки на встречу Масленицы, поучаствуют в ярмарке, увидят представление Петрушки, поиграют в народные игры, попробуют традиционные угощения, приготовленные по оригинальным рецептам из разных районов Пермского края. Программы построены на этнографических материалах, собранных в разных районах Пермского края. Поскольку каждый день масленичной недели имел свои особенности, то и программы будут отличаться.

21 февраля в 19:00 в Органном концертном зале пройдёт концерт «О подвигах, о славе, о любви» (6+) с участием «Хорус-квартета», Евгении Камянской (орган), Гульназ Гариповой (фортепиано), Маргариты Соснер (сопрано), Елизаветы Маркович (скрипка) и студента ПГИК Никиты Семенищева (фортепиано). Прозвучат классические органные и инструментальные сочинения, известные лирические песни.

21 февраля в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» в рамках проекта TheatreHD и «Золотая маска в кино» зрители увидят постановку пьесы «Сирано де Бержерак» (16+) на сцене МХТ им. Чехова. В главных ролях: Юрий Чурсин, Паулина Андреева, Игорь Золотовицкий и другие. Режиссёр – Егор Перегудов.

22 февраля в 18:00 в библиотеке им. Горького пройдёт заседание клуба «Пермский краевед» (12+). Гость клуба — историк, путешественник, общественный деятель Павел Фадеев.

22 февраля в 19:00 в кинотеатре «Киномакс» в рамках проекта TheatreHD зрителей ждёт документальный фильм «Канова» (12+).

С 22 по 26 февраля на площадке КВЦ «Пермь Экспо» (ш. Космонавтов, 59) пройдёт XVII межрегиональная ярмарка народных промыслов, декоративно-прикладного искусства и авторских изделий «Промыслы. ПроСмыслы» (0+). «Уважая вчера, любя сегодня, приближая завтра» – главная концептуальная идея ярмарки в 2023 году. На ней будут представлены авторские изделия народного творчества прошлого, настоящего и будущего. Свою продукцию презентуют более 200 участников из 50 городов России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, Анапы, Ижевска, Екатеринбурга и Тюмени. В программе творческие мастер-классы, концерты, детская площадка с игровым пространством по мотивам русских народных сказок и многое другое.

23 февраля в 05:30 на сайте Medici.TV стартует трансляция концерта Монреальского симфонического оркестра (16+). В программе произведения Сибелиуса, Чайковского и Пярта. Дирижёр – Кент Нагано. Пианист – Александр Канторов.

23 февраля в 19:00 в Органном концертном зале пройдёт концерт «Песни и гимны русской воинской славы» (6+). В исполнении «Хорус-квартета» прозвучат старинные солдатские и казачьи песни, песни военных лет, старинные гимны и военные марши.

24 февраля в 19:00 в Органном концертном зале выступит Квартет Йоэля Морейра с концертом «Кубинский джаз» (6+).

До 1 марта в киноцентре «Премьер» можно увидеть «ITALIAN BEST SHORTS: Жизнь как чудо» (16+) – сборник из семи избранных итальянских короткометражных фильмов, объединённых темой веры в чудо. Вместе с героями – детьми и пожилыми людьми, семейными и одинокими, обеспеченными и бездомными, коренными жителями и приезжими – зритель сможет переосмыслить важные события прошлого, чтобы с лёгкостью смотреть в будущее. Эти трогательные истории простых людей, которые оказались сильнее обстоятельств, возвращают надежду и учат радоваться каждому дню.

пресс-служба Пермской арт-резиденции

До 7 марта в Пермской арт-резиденции проходит выставка «Юрий Лапшин. 1980-90-е годы» (0+). На ней представлена живопись, графика и сценография художника.

До 10 марта в Пермской арт-резиденции проходит выставка «Хроники хаоса» Владислава Новинского и Юрия Шикина: около 40 художественных произведений авторов, в том числе и новые работы.

До 2 февраля 2024 года на сайте ARTE.TV доступна запись финала 50-го конкурса учащихся балетных школ Prix de Lausanne (16+). Снято 4 февраля 2022 года в Театре Болье в Лозанне.

Ежедневно с 17:00 до 22:00 на территории «Турист-парка» (с. Красная Слудка) работает «Парк ледопадов» (0+). В нём уже возведён ледяной грот, три ледопада и четырёхметровая ледяная стена с красочной подсветкой в вечернее время.

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