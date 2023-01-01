Максим Артамонов В Пермском крае пьяный работник угнал экскаватор-погрузчик Инцидент произошёл в Осе Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудник одного из предприятий в Осе угнал с работы экскаватор-погрузчик, когда был в пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчине уже предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как пояснили в ведомстве, после окончания рабочего дня 41-летний сотрудник уехал домой, а затем вернулся. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил украсть экскаватор-погрузчик. Транспортное средство стояло возле гаражного бокса, работник завёл технику с помощью ключа, который находился в салоне, и выехал с территории предприятия.

Через некоторое время подозреваемого задержали, а угнанную технику нашли в лесу в Пермском районе. В дальнейшем злоумышленник планировал использовать её в личных целях.

Мужчину будут судить.

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