Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Евгений Ронжин Он воевал в составе ЧВК «Вагнер» Поделиться Твитнуть

В селе Казанка Оханского округа похоронят Евгения Ронжина — уроженца деревни Замании, — который погиб на Донбассе. Об этом сообщает местная администрация ВКонтакте.

Евгений Ронжин родился в 1991 году. Осенью прошлого года он уехал воевать добровольцем в составе ЧВК «Вагнер» на Донбасс. Погиб 24 января этого года. Другие подробности не сообщаются.

Завтра, 18 февраля, в Казанке состоится траурный митинг и прощание с погибшим.

Село Казанка расположено на правом берегу Камы в 27 км по прямой на юг от Оханска. В 2010 году в селе проживало 395 человек.

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