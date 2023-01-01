Елена Синица
В выходные в Пермском крае может похолодать до -27 градусов
Также ожидается небольшой снег
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По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные в регионе ожидается умеренно холодная погода. Об этом сообщает «Рифей».
Так, в субботу, 18 февраля, будет облачная погода, а также может усилиться ветер. В южных районах региона может пройти слабый снег. Днем температура воздуха будет не ниже −13 градусов. В Перми будет без существенных осадков, ночью около −17…−15°, днем −12…−10°.
В воскресенье ,19 февраля, на юге региона выпадет небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до −15…−20°, в Перми до −18…−20°, в горах и низинах до −28…−23°. Днем потеплеет до −9…−14°, в Перми до −10…−12°.
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