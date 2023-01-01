В Култаево пассажирка такси спасла тонущего в пруду первоклассника Поделиться Твитнуть

Култаево / фото: Александр Жилко

В Култаево Пермского муниципального округа 16 февраля 28-летняя риэлтор Лейла Абдулазимова спасла тонущего в пруду первоклассника.

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина ехала на такси и заметила на мостике через пруд девочку, которая стояла и смотрела вниз. Пассажирка попросила водителя остановить авто, чтобы понять, что происходит, и тогда услышала, как из проруби пруда зовёт на помощь детский голос.

Вместе с шофёром они подбежали к берегу и увидели барахтающегося в проруби мальчика.

«Так как водитель был тяжелее меня, я попросила его держать и страховать меня, а сама поползла по льду к проруби. Потом схватила и постепенно начала вытаскивать мальчика», — рассказала спасительница.

К спасению ребёнка подключились и другие прохожие — совместными усилиями первоклассника удалось вытащить из воды.

Позднее в телеграм-канале администрации Пермского муниципального округа появилось сообщение:

— Уважаемые родители! В Култаево чуть не произошла трагедия: ребёнок вышел на лёд и провалился. Это очень страшно. Мы благодарим тех жителей, кто оказался рядом и бросился спасать мальчика!

Просим вас поговорить дома с детьми: выходить на лёд на пруду — ОПАСНО!! Лёд рядом с ГТС непрочный, эта территория — не место для прогулок! В школе ещё раз разберут ситуацию, однако просим родителей дополнительно обсудить опасность с детьми!

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