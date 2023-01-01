Судьями Пермского края за 2022 год рассмотрено более 1,4 млн дел Это на 14,5% больше, чем в 2021 году Поделиться Твитнуть

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Судьями Пермского края в 2022 году в различных формах судопроизводства рассмотрено 1 420 392 дела и материала, что на 14,5% больше, чем за 2021 год. В результате увеличилась и нагрузка на одного судью в месяц. Она составила 220 дел и материалов против 200 в 2021 году. Итоги работы за год 17 февраля огласили в Пермском краевом суде.

Отмечается, что в порядке гражданского судопроизводства суды Прикамья больше всего рассмотрели дел по жилищным спорам и спорам, связанным с исполнением кредитных обязательств.

Наибольшее количество уголовных дел составили дела по преступлениям против собственности.

Судьями Прикамья (по первой инстанции) постановлено 49 оправдательных приговоров (в 2021 году было оправдано 37 лиц).

Самой широкой категорией административных дел стали дела о взыскании с граждан налогов и сборов — 91,7% от общего количества рассмотренных судами административных дел.

Дела о неуплате административного штрафа составили 23,5% от общего количества дел об административных правонарушениях.

Штраф остаётся самым распространенным видом административного наказания — в 2022 году он назначен 106 132 лицам (69,5% от общего числа лиц, подвергнутых наказанию районными (городскими) судами и мировыми судьями).

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