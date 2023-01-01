Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В пермской «Хохловке» будут проводить бракосочетания Архитектурно-этнографический музей пополнился тремя национальными усадьбами Поделиться Твитнуть

В Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» три новых экспоната готовятся принять посетителей: усадьба зажиточного русского крестьянина из села Копорушки, марийская усадьба из села Красный Луг и коми-пермяцкая усадьба из деревни Пеклаыб. Они находятся в разной степени готовности — русская усадьба заведена под крышу, предстоят отделочные работы; марийский дом в стадии активного возведения, а изба из Пеклаыба пока представляет собой аккуратно разложенные на снегу старинные брёвна. Тем не менее, предварительный срок готовности один и тот же — сезон 2024 года.

В целом в планы по переустройству музея под открытым небом входит установка 16 новых объектов, модернизация тропинок, лестниц и мест отдыха, сооружение причала для прогулочных судов и катеров, а также реконструкция здания дирекции музея. В нём, кроме прочего, расположится большой банкетный зал. Директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова говорит, что существует запрос на проведение в музее свадеб по национальным обрядам, и после появления банкетного зала музей будет такие просьбы активно выполнять, потому что появится возможность создавать условия, чтобы гости бракосочетания и обычные посетители музея друг другу не мешали.

Команда музея намерена активнее организовывать фольклорно-этнографические экспедиции в сельские районы Пермского края для записи обрядов и устного народного творчества.

Большой обзор нововведений, ожидающих «Хохловку», — в ближайшем выпуске «Нового компаньона» 21 февраля.

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