Директор Пермводоканала Сергей Винокуров написал заявление об уходе Он возглавлял муниципальное предприятие более десяти лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новом компаньону», директор МП «Пермводоканал» Сергей Винокуров покидает занимаемую должность. Источник издания в мэрии подтвердил, что руководитель написал заявление об уходе.

Сергей Винокуров возглавил МП «Пермводоканал» в ноябре 2012 года, после ухода с должности Максима Тебелева, а до этого занимал пост заместителя директора предприятия.

МП «Пермводоканал» является гарантирующей организацией по водоснабжению микрорайонов Заозерье, Голый Мыс и Нижняя Курья. Оказывает услуги водоснабжения в микрорайонах Мотовилихи Архиерейка, Запруд, деревня Крольчатник, услуги очистки воды в микрорайоне Крым и водоотведения на ул. Промышленной в Индустриальном районе Перми.

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