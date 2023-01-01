Директор Пермводоканала Сергей Винокуров написал заявление об уходе
Он возглавлял муниципальное предприятие более десяти лет
Как стало известно «Новом компаньону», директор МП «Пермводоканал» Сергей Винокуров покидает занимаемую должность. Источник издания в мэрии подтвердил, что руководитель написал заявление об уходе.
Сергей Винокуров возглавил МП «Пермводоканал» в ноябре 2012 года, после ухода с должности Максима Тебелева, а до этого занимал пост заместителя директора предприятия.
МП «Пермводоканал» является гарантирующей организацией по водоснабжению микрорайонов Заозерье, Голый Мыс и Нижняя Курья. Оказывает услуги водоснабжения в микрорайонах Мотовилихи Архиерейка, Запруд, деревня Крольчатник, услуги очистки воды в микрорайоне Крым и водоотведения на ул. Промышленной в Индустриальном районе Перми.
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