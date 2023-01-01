Андрей Стрельцов В Чайковском стартовал шестой этап кубка страны по биатлону Именно на пермской земле определятся обладатели почетного трофея Поделиться Твитнуть

В Чайковском Пермского края стартовал шестой этап кубка страны по биатлону. Именно на пермской земле определятся обладатели почетного трофея.

Открыла соревновательную программу женская спринтерская гонка на 7,5 км. На старт вышли 40 стреляющих лыжниц. Быстрее всех прошла гонку Наталья Гербулова. ​ Она преодолела дистанцию за 21 минуту 9,04 секунды.

Второй финишировала Ирина Казакевич, тройку лидеров замкнула Анастасия Гордеева.

Впервые в этом сезоне на старт вышла прикамская биатлонистка Валерия Каюмова (Васнецова), для которой перерыв в карьере был связан с рождением дочери. К сожалению, ее результаты пока далеки от лучших.

Выиграла общий зачёт спринтерских гонок Кубка России Елизавета Каплина. ​ Ей был вручен малый Хрустальный глобус.

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