Максим Артамонов В 2022 году пассажиропоток на международных авиарейсах из Перми сократился вдвое Спад на внутренних воздушных линиях составил 2,7% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский аэропорт Большое Савино подвёл итоги 2022 года. За это время пассажиропоток составил 1 743 696 человек, что на 9,6% меньше по сравнению с показателями 2021 года. Всего же в прошлом году было выполнено 7420 рейсов. Это на 11% меньше показателей 2021 года.

На международных направлениях снижение составило 51,8%. За год пассажиропоток на этих направлениях составил более 128 тыс. человек. Чаще всего пермяки летали в Анталью, Наманган, Ош и Дубай.

В 2022 году в пермский аэропорт пришли новые международные партнёры — Uzbekistan Airways и Southwind Airlines. Эти компании выполняют рейсы в Наманган и Анталью соответственно.

Спад пассажиропотока на внутренних воздушных линиях составил 2,7% (обслужено 1 млн 606 тыс. пассажиров). Наиболее популярными направлениями стали Махачкала (+70%), Мурманск (+63%), Волгоград (+49%), Минеральные Воды (+40%) и Санкт-Петербург (+17%). Высокий спрос сохранился и на рейсы в Москву — 911 тыс. пассажиров (+7% по отношению к 2021 году).

В прошлом году пермский аэропорт продолжил сотрудничество с авиакомпанией Nordwind Airlines: авиаперевозчик открыл линейную станцию обслуживания и забазировал в аэропорту Большое Савино воздушное судно. Благодаря этому были открыты новые для Перми рейсы в Барнаул и Владикавказ.

В целом маршрутная сеть пермского аэропорта насчитывала 37 направлений, по которым выполнялись как регулярные, так и чартерные перевозки. Из них 12 маршрутов — международные.

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