Елена Синица В Прикамье больше заведений общепита смогут воспользоваться патентом Законопроект утвердили в двух чтениях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой парламент в двух чтениях принял законопроект об уточнении видов предпринимательской деятельности для использования патента. Решение было принято на пленарном заседании в четверг, 16 февраля.

Поясняется, что законопроект приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Теперь расширена формулировка классификатора в отношении объектов общепита — «Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организаций общественного питания». Ранее в перечне были перечислены не все виды предпринимательской деятельности в сфере общепита.

Таким образом, больше предпринимателей смогут воспользоваться патентной системой налогообложения (ПСН). В 2022 году ПСН воспользовалось более 60 тыс. предпринимателей. Краевая казна пополнилась примерно на 250 млн руб.

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