Елена Синица В Прикамье предложили отказаться от одной меры поддержки для аграриев Она оказалась непопулярной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой парламент в первом чтении поддержал проект закона, подразумевающий отмену такой меры поддержки, как возмещении затрат на повышение квалификации специалистов и руководителей сельских организаций. Решение принято на пленарном заседании 16 февраля.

По этой мере сельхозпроизводителям возмещается 50% понесённых затрат на образовательные услуги, но не более 15 тыс. на одного сотрудника.

По данным минагро, за 2020-2021 годы на эту меру поступило три заявки, а в 2022-м — ни одной. По его словам, у организаций более востребована федеральная мера поддержки по обучению кадров по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Окончательное решение по законопроекту примут на пленарном заседании в марте.

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