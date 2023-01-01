За сутки в Пермском крае подтверждено 157 новых случаев COVID-19 Один пациент скончался Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 157 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 53 жителя в возрасте 60 лет и старше. Один пациент с коронавирусом скончался.

Наибольшее число инфицированных выявлено в Перми и Соликамском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 460 768. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9235 человек.

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