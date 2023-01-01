Максим Артамонов Чтобы поймать должницу за руку, пермский пристав записался к ней на массаж Пытаясь скрыться от судебных исполнителей, женщина трижды меняла фамилию Поделиться Твитнуть

Судебные приставы по Мотовилихинскому району возбудили исполнительное производство в отношении пермячки, которая задолжала в пользу физического лица 18,5 тыс. руб. Женщина не отдавала долг и трижды сменила фамилию. Чтобы найти должницу, судебные приставы разыскали ее в массажном салоне и записались к ней на сеанс. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Приставы выяснили, что женщина официально нигде не работает и не живёт по месту регистрации. В связи с этим был объявлен её исполнительный розыск. Судебный пристав выяснил актуальный номер телефона неплательщицы, но она не отвечала на звонки. Так как её номер телефона был привязан к странице ВКонтакте, то был установлен не только её аккаунт, но и круг подписчиков, среди которых пристав нашёл общих знакомых. Через них он узнал, что женщина неофициально работает в одном из массажных салонов Перми.

Сотрудник ведомства записался к должнице на сеанс и при встрече, предъявив удостоверение судебного пристава, наложил арест на её сотовый телефон.

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