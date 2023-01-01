Из-за длинных выходных в феврале внесены изменения в расписание пермских электричек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с выходными и праздничными днями с 23 по 26 февраля в Пермском крае изменится расписание некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской пригородной компании.

Изменения затронут электрички в направлении Верещагино, Кунгура, Чусового и Углеуральского:

№6191 Кукуштан – Пермь-2 отменён 23 и 24 февраля;

№7194 Пермь-2 – Кунгур отменён 24 февраля, назначен 22 февраля;

№6193 Кунгур – Верещагино отменён 24 февраля, назначен 22 февраля;

№6009 Пермь-2 – Верещагино отменён 22 февраля, назначен 24 февраля;

№7182 Чусовская – Теплая Гора отменён 24 февраля, назначен 22 февраля;

№7181 Теплая Гора – Чусовская отменён 25 февраля, назначен 23 февраля;

№7183 Пашия – Чусовская отменён 23 февраля, назначен 25 февраля;

№7184 Чусовская – Пашия отменён 22 февраля, назначен 24 февраля;

№7128/7127 Пермь-2 – Углеуральская – Пермь-2 назначены 23 и 24 февраля;

№6945/6942 Чусовская – Кын – Чусовская назначены 23 и 24 февраля;

№6935/6932 Чусовская – Рассоленко – Чусовская отменены 23 и 24 февраля.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов.

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