Андрей Стрельцов «Молот» уступил «Челмету» Поделиться Твитнуть

фото: ХК "Челмет"

Пермская хоккейная команда за тур до окончания чемпионата ВХЛ совершила осечку в Челябинске. Всё решила единственная шайба, которую хозяева льда, хоккеисты «Челмета», забили во втором периоде. «Молот» уступил со счётом 0:1.

Тем не менее, пермский клуб сохранил за собой место в турнирной таблице, дающее право играть в плей-офф. Теперь всё должно будет решиться в завершающем туре. ​ Самая важная игра для «Молота» в этом сезоне состоится 17 февраля в Орске. Соперником будет местный клуб «Южный Урал».









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.