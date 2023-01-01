Максим Артамонов В Пермском крае в полтора раза выросло количество преступлений против мигрантов В целом в прошлом году в регион приехало более 124 тыс. иностранцев Поделиться Твитнуть

В прошлом году число преступлений, которые были совершены в отношении мигрантов, проживающих в Пермском крае, выросло в полтора раза. Такие данные приводятся в ежегодном докладе ГУ МВД по Пермскому краю. Текст документа опубликован на сайте Заксобрания Прикамья.

Как говорится в докладе, число преступлений, совершённых в отношении мигрантов, увеличилось на 61,8% — 123 преступления.

При этом сами иностранные граждане и лица без гражданства совершили в прошлом году 289 преступлений. Самым распространённым из них стал незаконный оборот наркотических средств. Чаще всего нарушали закон граждане Таджикистана, меньше всего — уроженцы Египта, Нигерии и Туркменистана.

С января по декабрь 2022 год на миграционный учёт в Пермском крае были поставлены свыше 124 770 иностранцев. Среди них преобладают граждане Таджикистана (51 196), Узбекистана (31 326), Киргизии (7254) и Азербайджана (4486). Меньше всего приехало в Прикамье из Египта (1382) и Туркменистана (1006).

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