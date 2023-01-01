Елена Синица
Бюджетникам Пермского края проиндексируют зарплаты на полгода раньше
Такие поправки внёс в бюджет региона губернатор края Дмитрий Махонин
Губернатор края Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение в Заксобрание проект поправок в региональный бюджет на 2023-2025 годы. Махонин отметил, что стояла задача произвести увеличение индексации не на 6,1%, как планировалось, а в большем размере. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.
На ближайшую трёхлетку предлагается дополнительно выделить по 736,7 млн руб. ежегодно на повышение оплаты труда бюджетников-«указников». Кроме этого, выделят средства на поэтапную индексацию фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, которые не вошли в число "указников". На эти цели предложено направлять дополнительные средства в объеме 480 млн руб. ежегодно.
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