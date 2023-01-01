Елена Синица Бюджетникам Пермского края проиндексируют зарплаты на полгода раньше Такие поправки внёс в бюджет региона губернатор края Дмитрий Махонин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор края Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение в Заксобрание проект поправок в региональный бюджет на 2023-2025 годы. Махонин отметил, что стояла задача произвести увеличение индексации не на 6,1%, как планировалось, а в большем размере. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

На ближайшую трёхлетку предлагается дополнительно выделить по 736,7 млн руб. ежегодно на повышение оплаты труда бюджетников-«указников». Кроме этого, выделят средства на поэтапную индексацию фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, которые не вошли в число "указников". На эти цели предложено направлять дополнительные средства в объеме 480 млн руб. ежегодно.

Планируется, что в 2023 году индексация будет проходить в три этапа. Первый этап — доиндексация ФОТ — с 1 апреля 2023 года на 2,2%. Далее с 1 июля 2023 года индексация на 3% и с 1 октября — на 3,1%.

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