Елена Синица Профильный комитет ЗС поддержал отставку депутата Антона Удальёва Проект постановления будет рассмотрен на пленарном заседании 16 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 15 февраля, состоялось заседание комитета ЗС по государственной политике и местному самоуправлению. На нём члены комитета поддержали решение об отставке депутата Антона Удальёва.

«Рекомендовать Законодательному собранию Пермского края рассмотреть и принять проект постановления Законодательного собрания Пермского края «О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного собрания Пермского края Удальёва А.В.», — говорится в решении комитета.





Это постановление планируется рассмотреть на ближайшем заседании краевого парламента 16 февраля.

Напомним, Антон Удальёв был избран депутатом Законодательного собрания IV созыва в сентябре 2021 года по одномандатному избирательному округу №17 (Чусовской и Горнозаводский округа).







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