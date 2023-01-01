Проект изменений в Правила землепользования и застройки направили на публичные слушания Документ планируется принять до конца апреля Поделиться Твитнуть

Проект изменений в Правила землепользования и застройки направили на публичные слушания. Такое решение единогласно приняли члены комиссии по подготовке проекта ПЗЗ.

Как сообщили в минимущества, после ознакомления с документом членами профильной комиссии и экспертами профсообщества Институт территориального планирования города Перми учёл замечания и доработал проект.

В первую очередь в нём учли все выданные разрешения на строительство, проекты комплексного развития территории, которые находятся на стадии заключения соглашения или уже приняты, а также отразили территории и земельные участки, на которых девелоперы ведут разработку концепции застройки или рассматривают под строительство.

Директор МБУ «Институт территориального планирования города Перми» Елена Ермолина подчеркнула, что в ПЗЗ отображены границы территорий, где предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику (АГО) объектов капитального строительства.

Были пересмотрены параметры высотности: для избежания рисков появления излишней и преждевременной высотной застройки было принято решение в части локаций Перми сохранить существующую высотность, пока там не создадут необходимую транспортную инфраструктуру, и пронаблюдать за поведением бизнеса в территориальных зонах центра с высотной застройкой.

Проектом также соблюдена идеология Генерального плана города Перми в части развития общественного транспорта. Предусмотрены параметры для строительства трамвайных путей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому минимущества подготовить и утвердить проект изменений ПЗЗ до конца апреля 2023 года.

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