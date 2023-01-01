В юбилейный год в Перми откроют еще одну модельную библиотеку Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба депутата Госдумы РФ Антона Немкина

Об этом стало известно в ходе встречи депутата Госдумы РФ от Пермского края Антона Немкина с заместителем министра культуры Прикамья Мариной Илюхиной и директором Муниципального бюджетного учреждения культуры Перми «Объединение муниципальных библиотек» Светланой Хаерзамановой.

К реализации программы «Модельные библиотеки» в Пермском крае правительство региона и руководители Объединения муниципальных библиотек приступили в 2019 году. Проект был запущен в рамках нацпроекта «Культура» и проекта «Единой России» «Культура малой Родины». За последние четыре года в регионе модернизировали и открыли 27 модельных библиотек. В 2023 году из федерального бюджета на эти работы выделено 40 млн рублей: в этом году в проекте примут участие 5 муниципальных библиотек Пермского края — три центральные и две малые, в том числе одна библиотека в Перми, рассказала министр культуры Пермского края Алла Платонова. Она подчеркнула, что появление модельных библиотек в новых городах и селах региона — всегда долгожданное событие для жителей.

«Ведь такие учреждения нового поколения дают больше возможностей для образования и досуга, становятся полноценными центрами коммуникаций — помимо книг в них есть современное технологичное оборудование, места для выставок и конференц-залы. Спрос на них растет с каждым годом, и мы рады, что благодаря поддержке губернатора края Дмитрия Махонина мы можем реализовать проект в еще большем числе населенных пунктов благодаря региональному бюджету», — отметила Алла Платонова.

Руководитель пермского Объединения муниципальных библиотек Светлана Хаерзаманова рассказала участникам встречи о том, как идут работы по модернизации библиотек. По ее словам, в 2022 году на финансирование программы из федерального бюджета было выделено 10 млн рублей и еще 10 млн рублей поступили из средств городского округа Пермь. При этом в библиотеках на пространствах общей площадью 817,6 кв.м. был проведен капитальный ремонт помещений, в том числе перепланировка, замена электрических сетей и осветительных приборов, установка систем пожарной и охранной сигнализации, замена покрытий пола, а также внутренняя отделка в полном соответствии с современными требованиями.

«В девяностые и начале нулевых мы столкнулись с тем, что интерес к посещению библиотек очень сильно снизился, но реализация программы по модернизации библиотек позволила справиться с этой проблемой. Теперь благодаря поддержке федеральных властей и регионального правительства мы создаем уникальные центры притяжения, в которые приходят люди самого разного возраста. И эта работа дала свои результаты: так, по итогам 2022 года мы зафиксировали рекордный рост посещаемости — поток жителей и гостей Перми в библиотеки превысил 2 млн человек, а наши площадки стали для них любимым местом для общения, занятий и работы», — сказала Светлана Хаерзаманова. Чтобы добиться этого, в библиотеках не просто обновили фонды, приобретя более 1600 книг, мебель и новое оборудование, в том числе — моноблоки, телевизоры, автоматизированные экраны, интерактивный детский комплекс и интерактивный пол. Была принципиально изменена сама концепция работы сотрудников библиотек с посетителями.

Кроме того, в обновленных библиотеках продолжилось внедрение и систему радиочастотной идентификации RFID (Radio Frequency Identification): она позволяет определять объекты и закреплять за ними информацию, которая записывается на особой RFID-метке. «Современные технологии в виде RFID-меток вдохнули в пространства наших библиотек новую жизнь. Если в супермаркете используется одноразовый штрихкод, то книги требуют другого подхода, ведь их многократно берут на руки и возвращают. RFID-метки помогают контролировать перемещение книжных экземпляров, ускоряют и упрощают работу сотрудников, а также создают условия для сохранения уникальных экземпляров», — разъяснила директор Объединения муниципальных библиотек города Перми.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, основатель фонда «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин согласен с тем, что люди нуждаются в таких общественных пространствах. Возвращение молодых людей в поле притяжения библиотек, уверен депутат, станет еще одним вкладом в развитие образования и культуры в стране. При этом использование современных цифровых технологий в российских библиотеках — ключ как к привлечению молодежных аудиторий, так и к повышению уровня культуры и образованности, убежден Антон Немкин.

«Народная программа «Единой России» называет интеграцию современных ИТ-технологий, в том числе в работу библиотек, одной из самых значимых задач цифровой трансформации. Все мы желаем своим детям успешного будущего и понимаем, что без доступа к знаниям оно невозможно. Это значит, что мы должны продолжать эту работу и увеличивать количество модельных библиотек в Перми и в крае. Модельные библиотеки — это не просто место, где можно получить редкую книгу. Сегодня это также коммуникационный центр, где общаются люди, стремящиеся к знаниям, саморазвитию и повышению своего профессионального уровня. А для этого им, безусловно, нужны такие общественные пространства, где квалифицированные сотрудники помогут с выбором необходимой литературы, где есть возможность воспользоваться высокоскоростным качественным интернетом и получить бесплатный доступ к тем возможностям, которые предоставляет дистанционное обучение», — сказал Антон Немкин.

Справочная информация

В рамках реализации нацпроекта «Культура» на модернизацию модельных библиотек израсходовано 211,2 млн рублей. Из федерального бюджета — 120 млн руб, из регионального — 45 млн руб. Так же были привлечены средства муниципалитетов (45,9 млн руб) и спонсоров (325 тыс. руб).

В Пермском крае с 2019 по 2022 годы в рамках проекта модернизировано 27 модельных библиотек: 17 по федеральному конкурсному отбору, 9 — по региональному конкурсному отбору и 1 — за счет средств муниципалитета.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.