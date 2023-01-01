Следователи проверят информацию об электротравме ребёнка на остановке в Перми Мальчик получил удар током, наступив на оголённый провод Поделиться Твитнуть

Архив

Сотрудники следкома начали проверку по информации СМИ об электротравме, полученной ребёнком на остановке общественного транспорта «Макаренко» в Мотовилихинском районе Перми.

В пресс-службе ведомства сообщили: предварительно установлено, что 12 февраля на остановке мальчик 2009 года рождения получил удар током, наступив на провод. В настоящее время несовершеннолетний госпитализирован.

По результатам проверки, которая находится на личном контроле руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина, следователем будет принято процессуальное решение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.