В Пермском крае суд обязал власти Осы отремонтировать объект культурного наследия
Реставрация усадьбы купцов Чердынцевых должна завершиться через два года
Осинский районный суд Пермского края удовлетворил иск прокурора района и возложил на МБУ «Осинский центр культуры и досуга» в течение двух лет с момента вступления решения в законную силу выполнить работы по ремонту и реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купцов Чердынцевых. «Особняк П.Ф. Чердынцева».
Старинное трехэтажное здание постройки середины XIX века является муниципальной собственностью и передано культурному центру на праве оперативного управления.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что ещё в 2016 году на втором этаже здания произошёл пожар, в результате которого пострадала часть конструкций. В 2017 году Пермским краевым научно-производственным центром по охране памятников (объектов культурного наследия) была разработана научно-проектная документация по ремонту и реставрации объекта.
Поскольку до настоящего времени действенных мер по ремонту и реставрации памятника архитектуры власти Осы не приняли, надзорному органу пришлось обращаться в суд с соответствующим исковым заявлением.
Судебный акт пока не вступил в законную силу.
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