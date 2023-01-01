В Пермском крае суд обязал власти Осы отремонтировать объект культурного наследия Реставрация усадьбы купцов Чердынцевых должна завершиться через два года Поделиться Твитнуть

«Усадьба купцов Чердынцевых. «Особняк П.Ф. Чердынцева» / фото: togeo.ru

Осинский районный суд Пермского края удовлетворил иск прокурора района и возложил на МБУ «Осинский центр культуры и досуга» в течение двух лет с момента вступления решения в законную силу выполнить работы по ремонту и реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купцов Чердынцевых. «Особняк П.Ф. Чердынцева».

Старинное трехэтажное здание постройки середины XIX века является муниципальной собственностью и передано культурному центру на праве оперативного управления.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что ещё в 2016 году на втором этаже здания произошёл пожар, в результате которого пострадала часть конструкций. В 2017 году Пермским краевым научно-производственным центром по охране памятников (объектов культурного наследия) была разработана научно-проектная документация по ремонту и реставрации объекта.

Поскольку до настоящего времени действенных мер по ремонту и реставрации памятника архитектуры власти Осы не приняли, надзорному органу пришлось обращаться в суд с соответствующим исковым заявлением.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

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