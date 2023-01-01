В Пермском крае суд обязал власти Осы отремонтировать объект культурного наследия

Реставрация усадьбы купцов Чердынцевых должна завершиться через два года

Поделиться
«Усадьба купцов Чердынцевых. «Особняк П.Ф. Чердынцева».

«Усадьба купцов Чердынцевых. «Особняк П.Ф. Чердынцева» / фото: togeo.ru

Осинский районный суд Пермского края удовлетворил иск прокурора района и возложил на МБУ «Осинский центр культуры и досуга» в течение двух лет с момента вступления решения в законную силу выполнить работы по ремонту и реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купцов Чердынцевых. «Особняк П.Ф. Чердынцева».

Старинное трехэтажное здание постройки середины XIX века является муниципальной собственностью и передано культурному центру на праве оперативного управления.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что ещё в 2016 году на втором этаже здания произошёл пожар, в результате которого пострадала часть конструкций. В 2017 году Пермским краевым научно-производственным центром по охране памятников (объектов культурного наследия) была разработана научно-проектная документация по ремонту и реставрации объекта.

Поскольку до настоящего времени действенных мер по ремонту и реставрации памятника архитектуры власти Осы не приняли, надзорному органу пришлось обращаться в суд с соответствующим исковым заявлением.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться