Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» обыграли гандбольный клуб СГАУ-Саратов
Перевес уральцев составил шесть мячей
Продолжается чемпионат гандбольной Суперлиги. «Пермские медведи» в домашнем матче уверенно победили СГАУ-Саратов — 34:28. Пермская команда по-прежнему не отстаёт от тройки лидеров. У подопечных Валентина Бузмакова столько же очков, как и у идущего на третьей позиции ЦСКА.
Также стало известно, что комиссия по организации и проведению соревнований ФГР согласовала дату проведения матча 1/4 финала мужского Кубка России «Виктор» — «Пермские медведи». Уральцы отправятся в Ставрополь 26 марта.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.