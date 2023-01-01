Андрей Стрельцов «Пермские медведи» обыграли гандбольный клуб СГАУ-Саратов Перевес уральцев составил шесть мячей Поделиться Твитнуть

Продолжается чемпионат гандбольной Суперлиги. «Пермские медведи» в домашнем матче уверенно победили​ СГАУ-Саратов — 34:28. Пермская команда по-прежнему не отстаёт от тройки лидеров. У подопечных​ Валентина Бузмакова​ столько же очков, как и у идущего на третьей позиции ЦСКА.

Также стало известно, что комиссия по организации и проведению соревнований ФГР согласовала дату проведения матча 1/4 финала мужского Кубка России «Виктор» — «Пермские медведи». Уральцы отправятся в Ставрополь 26 марта.

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