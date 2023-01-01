Арбитражный суд снял арест на имущество Соликамского магниевого завода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края снял обеспечительные меры в виде ареста на имущество ОАО «Соликамский магниевый завод» и запрета руководству общества им распоряжаться. Информация появилась в картотеке суда.

Арест накладывался в рамках иска Генпрокуратуры РФ об истребовании в пользу государства акций завода, принадлежащих Петру Кондрашеву, Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину и Сергею Кирпичёву.

Так как требования надзорного органа были удовлетворены, а судебный акт вступил в законную силу, ОАО направило заявление с просьбой снять обеспечительные меры.

Генпрокуратура и ФАС против удовлетворения заявления не возражали.

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