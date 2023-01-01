В Перми для запуска речного маршрута в Краснокамск построят два модульных причала Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для запуска нового речного маршрута «Пермь—Закамск—Краснокамск» в краевом центре планируют построить два модульных причала для электросудов. Обустройство пристаней планируется уже текущей весной. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на регионального министра транспорта Сергея Вешнякова.

Напомним, плавучие причалы для электросудов производит «Пермская судоверфь». В 2022 году предприятие отправило несколько причалов в Москву. Остановочные комплексы можно использовать как для посадки и высадки пассажиров, так и для подзарядки речных трамваев.





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