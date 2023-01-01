За сутки в Прикамье подтверждено 128 новых случаев COVID-19 Госпитализированы 26 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 128 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 51 житель в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 26 человек, 229 выздоровели, один пациент скончался.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, в Краснокамском и Соликамском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 460 417. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9232 человека.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.