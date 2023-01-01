Контрактник, не пожелавший возвращаться в часть после ранения, осуждён на два года колонии Решение вынес Пермский гарнизонный военный суд Поделиться Твитнуть

В Пермском гарнизонном военном суде 8 февраля вынесен приговор военнослужащему по контракту Опалеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление воинской части в период мобилизации), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года в колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте суда.

Поясняется, что Опалев с июня 2022 года проходил военную службу по контракту в одной из войсковых частей, но в августе получил ранение и был направлен в госпиталь. После выздоровления в сентябре ему надлежало самостоятельно прибыть в войсковую часть. Однако Опалев не прибыл к месту службы. Какое-то время он прожил в Краснодаре, а затем переехал в Кировскую область. Только в октябре военнослужащий добровольно пришёл в местный военкомат. В ходе проверки было установлено, что уважительных причин для отсутствия на военной службе у него не было.

Опалев полностью признал вину в совершённом преступлении и чистосердечно раскаялся.

Приговор в законную силу пока не вступил. Он может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Центрального окружного военного суда.

Ранее Пермский гарнизонный суд отказал другому военнослужащему с истекшим сроком контракта в увольнении со службы. Суд пришёл к выводу, что мобилизация в России не окончена.

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