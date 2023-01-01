Андрей Стрельцов Пермские спортсмены завоевали награды на чемпионате страны по ски-кроссу Поделиться Твитнуть

На​ горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Челябинской области завершился чемпионат России по​ фристайлу в​ дисциплине ски-кросс. ​ Как сообщает Федерация фристайла России в нём приняли участие все сильнейшие российские спортсмены в этом виде спорта.

Удачно выступили представители Пермского края. Среди женщин серебряную медаль завоевала Дарья Мельчакова. Среди мужчин бронзовую медаль завоевал Владимир Шмыров

Обоих призёров тренирует Александр​ Можаев.​

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