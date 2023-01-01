Максим Артамонов В центре Перми будет отреставрирован старинный особняк Александра Серикова В прошлом году здание было включено в план приватизации муниципального имущества Поделиться Твитнуть

Фото: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края выдала разрешение на разработку научно-проектной документации на реставрацию и приспособление для современного использования фасадов и крыши объекта культурного наследия «Особняк А.Н. Серикова». Бывший особняк находится по ул. Малой Ямской, 9. Об этом сообщается на сайте инспекции.

В ноябре прошлого года депутаты Пермской городской думы включили это здание в план приватизации муниципального имущества до конца 2025 года. Площадь объекта 74 кв. м. На продажу на аукционе планировалось также выставить земельный участок площадью 128 кв. м — он входит в границы объекта культурного наследия.

Александр Сериков был первым заместителем начальника Пермской железной дороги, действительным статским советником. На Пермской железной дороге он работал главным инженером. В 1871 году Сериков приобрёл участок на ул. Малой Ямской, в том же году на этом месте был построен жилой дом — предположительно, по проекту архитектора Карвовского.

Постепенно дом становился тесным, поэтому в 1901 году был заказан проект его достройки. К старой, правой, части особняка был в 1902 году пристроен новый жилой дом, соединённый со старым путём устройства перехода с комнатами. Центральная часть перехода сложена из кирпича, жилые дома соединены через неё бревенчатыми стеками.

В 1923 году здание бывшего особняка было передано образовавшемуся клубу железнодорожников им. Н.Г. Толмачёва. В дальнейшем здание несколько раз перестраивалось.

В конце 1932 года железнодорожный клуб им. Толмачёва переехал в другое помещение, а здание бывшего особняка было передано Всероссийскому обществу слепых, и в нём был организован интернат.

С конца 1977 года в здании находилась областная станция юных туристов. Там же размещалась постоянно действующая Пермская детская туристская база. На сегодняшний день здание находится в частной собственности.

В истории новейшего времени здание на Малой Ямской известно тем, что попало в кадры в сериале «Реальные пацаны» (16+). Здесь находилась автомойка под видом автосервиса.

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