Елена Синица Из-за гриппа в Пермском крае на карантин отправили 256 классов в 101 школе Общая заболеваемость продолжает снижаться Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В Пермском крае за неделю с 6 по 12 февраля было зарегистрировано 26, 1 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Это на 3,5% меньше, чем неделей ранее. Чаще всего заболевают взрослые — 55,2%. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Уточняется, что среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа Б и А(H1N1) 2009 (свиной грипп), а также возбудители негриппозной этиологии.





В связи с заболеваемостью гриппом приостановлен образовательный процесс в 254 классах 101 школы и 123 группах 67 дошкольных образовательных учреждениий Пермского края.

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