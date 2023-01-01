Максим Артамонов В январе в Перми снизились цены на аренду жилья Аналитики полагают, что это ненадолго Поделиться Твитнуть

В январе этого года рынок аренды жилья в российских городах показал разнородную динамику в зависимости от типа жилья. Однокомнатные квартиры как самые востребованные и доступные немного подорожали, а трёхкомнатные, наоборот, упали в цене. Ситуация по «двушкам» мало изменилась с начала года. Об этом сообщают аналитики федерального портала «Мир квартир».

В прошлом месяце «однушки» в Перми подешевели на 1,4% — цена за однокомнатную квартиру в месяц составила в среднем 15 312 руб. Отрицательная динамика зафиксирована в 22 городах страны, в 39 цены выросли, в девяти ставки остались неизменными. Самое большое подорожание отмечено во Владивостоке (+6,1%), больше всего цены упали во Владимире (-4,2%).

На двухкомнатные квартиры в Перми цена упала на 3,8% и составила 20 854 руб. Цены на «двушки» в январе выросли в 33 городах, падали в 32, а в пяти городах оставались теми же. Лидер роста в сегменте снова Владивосток (+6,4%), самая выраженная минусовая динамика оказалась в Кирове (-6,3%).

Цена за «трёшки» в Перми осталась на прежнем уровне: 29 014 руб. в месяц.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, поскольку рынок продажи сейчас практически «стоит», люди начинают переключаться на аренду квартир.

«В последние годы аренда не росла в цене так сильно, как продажа новостроек и «вторички», да и ипотечный взнос стал сильно проигрывать ежемесячному платежу по аренде, особенно с отменой «околонулевой» ипотеки от застройщика, которая процветала в прошлом году. Поэтому настала очередь арендных ставок расти в цене», — пояснил он.

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