Максим Артамонов Пермский край стал самым дорогим регионом в ПФО для отдыха в межсезонье Для отдыха в санаториях Прикамья нужно более 9 тыс. рублей в сутки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Портал бронирования Санатории-России.рф опубликовал рейтинг российских регионов по доступности отдыха в период туристического межсезонья в этом году. Одним из самых дорогих субъектов в ПФО стал Пермский край. Отдых в нашем регионе обойдётся в 9040 за двоих в сутки. В стоимость отдыха включено проживание, питание и лечебные процедуры.

Рейтинг составлен на основе анализа цен на путёвки в санатории России при заезде с февраля по апрель этого года.

Близким к Пермскому краю регион с точки зрения цен в Приволжском федеральном округе (ПФО) стал Башкортостан. В этом субъекте РФ отдохнуть можно за 8440 руб.

Самый доступный в ПФО отдых в начале весны будет в Оренбургской области (5520 руб.), Саратовской области (5740 руб.), Татарстане (5930 руб.) и Удмуртии (5970 руб.)

В целом по России самый дорогой отдых в межсезонье — в санаториях Москвы, Краснодарского края и Ставрополья (около 10 тыс. руб.), а отдых весной в здравницах Крыма обойдётся в 7 тыс. руб.

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