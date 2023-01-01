За сутки в Прикамье коронавирусом заболели 128 человек

Один пациент скончался

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  permkrai.ru

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 128 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 36 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализировано семь человек, 71 выздоровел, один пациент скончался.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и Краснокамском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 460 289. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончался 9231 человек.

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