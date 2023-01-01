Судебные приставы Пермского края предупредили жителей об электронных письмах от мошенников В ГУФССП просят не верить таким сообщениям и удалять их, не открывая Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Как сообщили в региональном ГУФССП, жителям Пермского края стали поступать по электронной почте уведомления о наличии долгов. В ведомстве заявляют, что верить таким письмам нельзя, их авторы -мошенники, и лучше сразу удалять такие послания не открывая, так как многие они могут содержать вирусы.

В рассылке мошенники угрожают адресатам арестом имущества, блокировкой счетов и банковских карт, внесением данных должника в реестр недобросовестных плательщиков и пр.. В письмах сообщается, что долги якобы выявлены центром мониторинга задолженностей ФССП России, и предлагается перейти на некие сайты для оплаты долга.

«Чтобы не стать жертвой обмана, при получении такого письма — ни в коем случае нельзя открывать ссылку и нажимать иные активные кнопки! Таким образом злоумышленники могут получить доступ к вашим персональным данным и реквизитам банковских карт», — предупредили судебные приставы.

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю напомнили, что служба судебных приставов никогда не направляет уведомления и требования об оплате посредством электронной почты или смс-сообщений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.