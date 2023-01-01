Пермский край поднялся на 47 место среди регионов РФ по уровню жизни Рейтинг составлялся на основе 67 показателей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным агентства РИА Новости, опубликовавшего ежегодный рейтинг качества жизни населения в российских регионах, в прошлом году Пермский край несколько улучшил свои позиции. Если по итогам 2021 года Прикамье, набрав 47 баллов, занимало 49 место, то в 2022-м поднялось на две строчки, заработав 50,3 балла.

Рейтинг составлялся на основе 67 показателей. В их числе уровень доходов населения, здоровье и образование жителей региона, жилищные условия, безопасность и пр.

Первые пять мест в рейтинге занимают Москва (82,9 балла), Санкт-Петербург (82,3), Московская область (78,1), Республика Татарстан (72,1) и Краснодарский край (71,1).

Пятёрка аутсайдеров: Республика Бурятия (34,5), Забайкальский край (31,9), Еврейская автономная область (31,6), Республика Ингушетия (31,2), Республика Тыва (23,7).

Нижегородская область заняла 12 место (это на две позиции хуже, чем год назад), Свердловская область — 14 место (-1), Челябинская — 24 место (+1), Удмуртия — 41-е (-1).

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