Андрей Стрельцов «Кама» одержала две победы над лидером своей группы Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

В чемпионате России по волейболу Высшей лиги «А» команды начали битву за итоговые места. «Кама» попала в группы, где распределятся позиции с девятой по шестнадцатую.

В первом туре соперником «Камы» стал лидер турнира (команды вышли в группу с ранее набранными очками) ВК «Искра» из Одинцова. ​ В субботу пермяки праздновали победу в пяти сетах 3:2, а воскресенье выиграли всухую 3:0.

17 и 18 февраля подопечные Владимира Викулова сыграют с «Автомобилистом» из Санкт-Петербурга.

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