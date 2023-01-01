Андрей Стрельцов
«Кама» одержала две победы над лидером своей группы
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В чемпионате России по волейболу Высшей лиги «А» команды начали битву за итоговые места. «Кама» попала в группы, где распределятся позиции с девятой по шестнадцатую.
В первом туре соперником «Камы» стал лидер турнира (команды вышли в группу с ранее набранными очками) ВК «Искра» из Одинцова. В субботу пермяки праздновали победу в пяти сетах 3:2, а воскресенье выиграли всухую 3:0.
17 и 18 февраля подопечные Владимира Викулова сыграют с «Автомобилистом» из Санкт-Петербурга.
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