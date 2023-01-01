Максим Артамонов Главе Чайковского Вострикову прочат отставку после выборов в местную думу Он может покинуть свой пост осенью этого года Поделиться Твитнуть

Руководитель Чайковского городского округа Юрий Востриков, который возглавляет муниципалитет с 2018 года, может уйти со своей должности осенью, когда закончатся выборы в местную думу. В это же время заканчивается срок его полномочий.



Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свой источник, «есть принципиальное решение, что Юрий Востриков проводит выборы и остаётся до их окончания».



Юрий Востриков родился в 1958 году в Сайгатской МТС Фокинского района Пермской области. В течение 27 лет работал на СК (ныне ОАО «Уралоргсинтез») в Чайковском Пермской области и прошёл путь от слесаря до заместителя генерального директора предприятия.



В 2005 году участвовал в выборах главы и депутатов думы Чайковского городского поселения и победил. До 2009 года руководил городом и был отправлен в отставку по инициативе экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова.



С 2009 по 2012 год возглавлял санаторий-профилакторий «Камские зори», а в 2014 году был избран на пост главы Чайковского муниципального района.



В 2018 году на первом организационном заседании Чайковской городской думы избран исполняющим полномочия главы города Чайковского — главы администрации Чайковского.



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