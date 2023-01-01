Максим Артамонов
В Соликамске сгорел пассажирский автобус
Погибших и пострадавших нет
По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, днём 12 февраля в Соликамске на улице Черняховского загорелся автобус. Сообщение о происшествии поступило в 13:16. На место инцидента выехали восемь пожарных и две машины.
Подразделения пожарной охраны, прибывшие на место происшествия, установили, что автобус горит по всей площади. Из салона до приезда пожарных были эвакуированы 15 человек, в том числе четыре ребёнка. Пострадавших нет.
Пожар был локализован в 13:23. Его площадь составила 18 кв. м. .
Сейчас сотрудники МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Они устанавливают обстоятельства и причину пожара.
В связи с происшествием в ведомстве напомнили о правилах обращении с огнём и о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности
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