Максим Артамонов В Соликамске сгорел пассажирский автобус Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, днём 12 февраля в Соликамске на улице Черняховского загорелся автобус. Сообщение о происшествии поступило в 13:16. На место инцидента выехали восемь пожарных и две машины.

Подразделения пожарной охраны, прибывшие на место происшествия, установили, что автобус горит по всей площади. Из салона до приезда пожарных были эвакуированы 15 человек, в том числе четыре ребёнка. Пострадавших нет.

Пожар был локализован в 13:23. Его площадь составила 18 кв. м. .

Сейчас сотрудники МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Они устанавливают обстоятельства и причину пожара.

В связи с происшествием в ведомстве напомнили о правилах обращении с огнём и о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности

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