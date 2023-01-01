Максим Артамонов В Перми в ДТП с автобусом и скорой пострадали два человека Аварий случилось из-за того, что водитель Kia Rio не пропустил машину скорой помощи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вечером 11 февраля произошла аварий с участием автобуса, легкового автомобиля Kia Ria и скорой помощи. ДТП случилось около 21 часа в Мотовилихинском районе возле ТЦ «Гудвин». Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Авария произошла когда водитель Kia Ria не пропустил машину скорой. После столкновения легковой автомобиль отбросило на проезжавший пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали водитель и фельдшер скорой помощи.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.