Максим Артамонов
В Перми в ДТП с автобусом и скорой пострадали два человека
Аварий случилось из-за того, что водитель Kia Rio не пропустил машину скорой помощи
В Перми вечером 11 февраля произошла аварий с участием автобуса, легкового автомобиля Kia Ria и скорой помощи. ДТП случилось около 21 часа в Мотовилихинском районе возле ТЦ «Гудвин». Об этом сообщает ТК ВЕТТА.
Авария произошла когда водитель Kia Ria не пропустил машину скорой. После столкновения легковой автомобиль отбросило на проезжавший пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали водитель и фельдшер скорой помощи.
По факту ДТП полиция проводит проверку.
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