Максим Артамонов В Прикамье пожарные спасли девять человек из многоэтажки Происшествие случилось в ночь на 12 февраля в Чайковском Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Ночью 12 февраля в Чайковском произошло возгорание в девятиэтажном доме на улице Азина. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы поступило в 4:24, на место происшествия выехали 11 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Уже на месте пожарные выяснили, что горит входная дверь на четвёртом этаже. Огнеборцы вывели из здания девять человек, среди которых были двое детей.

Площадь пожара составила 0,5 кв метра — огнём повреждена дверь.

В ведомстве отметили, что обстоятельства и причина происшествия сейчас устанавливаются.

















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