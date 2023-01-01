Максим Артамонов В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края Александр Килунин Он участвовал в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер» Поделиться Твитнуть

В спецоперации на территории Украины 19 января был убит участник ЧВК «Вагнер» Александр Килунин из деревни Сычи (20 км от Оханска). Об этом сообщает администрация Оханского городского округа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Чиновники пояснили, что Килунин погиб во время боёв за Артёмовск (Бахмут). Его тело уже доставили в Пермский край и похоронят 13 февраля.

Обстоятельства его гибели не уточняются.

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