Андрей Стрельцов
Волейболисты «Камы» начали второй этап чемпионата с победы
В Перми была обыграна «Искра» из Подмосковья
В Перми 11 февраля начались игры финального этапа волейбольной Высшей лиги «А». В первом туре пермская «Кама» встретилась с ВК «Искра» из Одинцово, возглавляющую на сегодня турнирную таблицу в этой группе.
В трудном и упорном поединке пермский клуб одержал победу в пяти сетах 3-2.
В воскресенье, 12 февраля, пройдёт повторный матч этих команд.
Напомним, ранее «Кама» попала во вторую группу команд, заняв на первом этапе шестое место.
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