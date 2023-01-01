Андрей Стрельцов Волейболисты «Камы» начали второй этап чемпионата с победы В Перми была обыграна «Искра» из Подмосковья Поделиться Твитнуть

Фото: ВК "Кама"

В Перми 11 февраля начались игры финального этапа волейбольной Высшей лиги «А». В первом туре пермская «Кама» встретилась с ВК «Искра» из Одинцово, возглавляющую на сегодня турнирную таблицу в этой группе.

В трудном и упорном поединке пермский клуб одержал победу в пяти сетах 3-2.

В воскресенье, 12 февраля, пройдёт повторный матч этих команд.

Напомним, ранее «Кама» попала во вторую группу команд, заняв на первом этапе шестое место.

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