Андрей Стрельцов «Амкар» одержал первую победу в этом году В контрольном матче был обыгран ФК «Уралец-ТС» Поделиться Твитнуть

«Амкар» продолжает подготовку к стартующему в апреле второму этапу чемпионата Второй лиги. После выхода из отпуска, команда провела уже две товарищеские игры.

После проигрыша в Екатеринбурге «Уралу» 0-2, в эту субботу «красно-чёрные» сумели в манеже «Пермь Великая» обыграть нижнетагильский «Уралец-ТС» со счетом 2-1.





Голами отметились Евгений Тюкалов и Гиоргий Уридия. Следующий матч подопечные Рустема Хузина сыграют 14 февраля с «Ильпаром» из Ильинского.

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