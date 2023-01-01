Елена Синица
С конца апреля Nordwind запустит прямые рейсы из Перми в Махачкалу
Рейсы будут осуществляться два раза в неделю
С 29 апреля из Перми в Махачкалу будут запущены регулярные авиарейсы. Их будет выполнять авиакомпания Nordwind. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейсы будут выполнять два раза в неделю - по средам и субботам. Полеты запланированы на ВС Боинг 737-800. Борт рассчитан на 189 мест. Время в пути - три часа.
Кроме этого, сообщается, что авиаперевозчик увеличит частоту перелётов из Пермского края во Владикавказ - с 29 марта рейсы будут выполняться дважды в неделю.
Ранее сообщалось, что из Перми могут появиться прямые рейсы в Чечню.
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