Елена Синица С конца апреля Nordwind запустит прямые рейсы из Перми в Махачкалу Рейсы будут осуществляться два раза в неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 29 апреля из Перми в Махачкалу будут запущены регулярные авиарейсы. Их будет выполнять авиакомпания Nordwind. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейсы будут выполнять два раза в неделю - по средам и субботам. Полеты запланированы на ВС Боинг 737-800. Борт рассчитан на 189 мест. Время в пути - три часа.

Кроме этого, сообщается, что авиаперевозчик увеличит частоту перелётов из Пермского края во Владикавказ - с 29 марта рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Ранее сообщалось, что из Перми могут появиться прямые рейсы в Чечню.





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